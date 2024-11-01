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"Атмосфера круче, чем на Ролан Гаррос": Александр Зверев о "Мастерсе" в Париже
Фото: АТР
Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, высказался об атмосфере, царящей в "Берси" на "Мастерсе" в Париже, и сравнил ее с Открытым чемпионатом Франции, сообщает Zakon.kz.
"Атмосфера здесь намного круче, чем на Открытом чемпионате Франции по теннису. Это потрясающе, но это еще и потому, что корт меньше, а публика ближе. Как я уже говорил, мне это нравится", – сказал теннисист на пресс-конференции после матча 1/8 финала с французом Артюром Фисом (6:4, 3:6, 6:3).
Соперником Зверева в четвертьфинале турнира в Париже станет 11-я ракетка мира Стефанос Циципас из Греции.
Make it a fourth quarter-final in Paris ✌️#RolexParisMasters pic.twitter.com/SJ2968ntqn— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 31, 2024
Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик (33 АТР) забавно отреагировал на окончание сезона в профессиональном туре АТР.
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