"Атмосфера круче, чем на Ролан Гаррос": Александр Зверев о "Мастерсе" в Париже

Фото: АТР

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, высказался об атмосфере, царящей в "Берси" на "Мастерсе" в Париже, и сравнил ее с Открытым чемпионатом Франции, сообщает Zakon.kz.

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