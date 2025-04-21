Видеообзор финала турнира АТР-500 в Мюнхене

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом турнира АТР-500 в немецком Мюнхене, обыграв в финале американца Бена Шелтона (15 АТР) со счетом 6:2, 6:4, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 1 час 12 минут. Зверев сделал четыре подачи навылет и допустил пять двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-поинта из четырех. Шелтон за время матча сделал три эйса и три двойных ошибки. Стоит отметить, что американский теннисист не смог заработать за всю встречу ни одного брейк-поинта и допустил 21 невынужденную ошибку в игре.

Зверев выиграл 24-й титул в карьере. Этот титул стал для него первым в текущем сезоне.

Для Зверева эта победа стала шестой на турнирах категории АТР-500. Ранее он уже побеждал на турнирах в Гамбурге (2023), Вене (2021), Акапулько (2021), а также дважды в Вашингтоне (2018, 2017). Александр восемь раз выигрывал турниры категории АТР-250. Кроме того, Зверев семь раз становился чемпионом турниров серии "Мастерс", дважды побеждал на Итоговом турнире АТР (2018, 2021) и завоёвывал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020.

Отметим, что Зверев в 2021 году становился чемпионом стартующего 23 апреля турнира категории "Мастерс" в Мадриде.

Ранее был представлен видеообзор финала турнира АТР-500 в Барселоне.