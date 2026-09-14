Елена Рыбакина официально возглавила мировой рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг с Еленой Рыбакиной на первой строчке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, представительница Казахстана официально стала лидером мирового тенниса, сместив с вершины Арину Соболенко из Беларуси.

Обновленный рейтинг WTA от 14 сентября 2026 года с количеством очков:

1. Елена Рыбакина (Казахстан) – 9 901

2. Арина Соболенко (Беларусь) – 78 753

3. Джессика Пегула (США) – 72 654

4. Кори Гауфф (США) – 72 445

5. Мирра Андреева (Россия) – 57 436

6. Линда Носкова (Чехия) – 53 287

7. Элина Свитолина (Украина) – 48 098

8. Каролина Мухова (Чехия) – 46 839

9. Ига Швентек (Польша) – 461 910

10. Марта Костюк (Украина) – 3 980…

... 78. Юлия Путинцева (Казахстан) – 904

382. Соня Жиенбаева (Казахстан) – 166

477. Жибек Куламбаева (Казахстан) – 116

Рыбакина завоевала титул US Open 12 сентября. В финале казахстанка встретилась с Ариной Соболенко и одержала победу в трех сетах – 6:4, 5:7, 6:2.

На пути к решающему матчу Рыбакина также обыграла Наоми Осаку, Чжэн Циньвэнь и Коко Гауфф. Победа в Нью-Йорке стала для казахстанской теннисистки первым титулом US Open.

А в мужской сетке завоевал титул на Открытом чемпионате США немецкий теннисист Александр Зверев, обыграв в решающем матче американца Бена Шелтона.

