Необычный портрет Рыбакиной появился на дорогах казахстанского города

Первую ракетку мира Елену Рыбакину изобразили на автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Знаменательное событие в жизни теннисистки и всего Казахстана житель Атырау Асылан Жазиков зафиксировал на заднем стекле своего автомобиля.

Помимо удивительно схожего портрета самой теннисистки в композиции написано: "Елена Рыбакина – чемпион номер 1. Первая ракетка мира".

Увлекающийся рисованием Асылан Жазиков уже давно нашел необычный способ выражать восхищение прославившимися казахстанцами и в целом отражать какие-либо значимые события. На стекле его авто, например, "побывали" футболисты Дастан Сатпаев и Темирлан Анарбеков.

Zakon.kz подробно рассказывал об этом талантливом казахстанце здесь.

14 сентября 2026 года Елена Рыбакина официально стала лидером мирового тенниса, сместив с вершины Арину Соболенко из Беларуси. В ночь с 12 на 13 сентября она стала победительницей US Open.