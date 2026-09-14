#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Спорт

Необычный портрет Рыбакиной появился на дорогах казахстанского города

Портрет Елены Рыбакиной на машине, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 10:10 Фото: Instagram/sandero920
Первую ракетку мира Елену Рыбакину изобразили на автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Знаменательное событие в жизни теннисистки и всего Казахстана житель Атырау Асылан Жазиков зафиксировал на заднем стекле своего автомобиля.

Помимо удивительно схожего портрета самой теннисистки в композиции написано: "Елена Рыбакина – чемпион номер 1. Первая ракетка мира".

Увлекающийся рисованием Асылан Жазиков уже давно нашел необычный способ выражать восхищение прославившимися казахстанцами и в целом отражать какие-либо значимые события. На стекле его авто, например, "побывали" футболисты Дастан Сатпаев и Темирлан Анарбеков.

Zakon.kz подробно рассказывал об этом талантливом казахстанце здесь.

14 сентября 2026 года Елена Рыбакина официально стала лидером мирового тенниса, сместив с вершины Арину Соболенко из Беларуси. В ночь с 12 на 13 сентября она стала победительницей US Open.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Соболенко проиграла Рыбакиной
05:25, 09 ноября 2025
Соболенко заплакала и сравнила Рыбакину с палкой, которая стреляет раз в год
Подарок для Рыбакиной
04:50, 18 марта 2026
Подарок Рыбакиной сделали казахстанские врачи
Арина Соболенко
08:33, 16 марта 2026
Мир. Дружба. Теннис: Соболенко рассказала об отношении к Рыбакиной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Данилина и Крунич обнимаются на корте
10:59, Сегодня
Стало известно место Анны Данилиной в парном рейтинге WTA после US Open
&quot;Тобыл&quot; отмечает победу над &quot;Кайратом&quot; в Алматы в КПЛ
10:45, Сегодня
"Тобыл" получит финансовый бонус от "Ордабасы" за сенсационную победу над "Кайратом"
Никита Михайлис перед игрой за &quot;Металлург&quot;
10:30, Сегодня
"Будем становиться лучше": Михайлис прокомментировал старт "Металлурга" в сезоне КХЛ
Финский легионер &quot;Кайрата&quot; Оксанен на поле стоит
10:08, Сегодня
Финский легионер "Кайрата" Оксанен назвал разгром от "Тобыла" "настоящей катастрофой"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: