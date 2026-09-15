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Спорт

Рыбакина дала оценку заклятому соперничеству с Соболенко

Соболенко и Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 06:55 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о противостоянии с теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко после финального матча на Открытом чемпионате США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Елена оценила высокий класс Соболенко и выразила уверенность в продолжении их соперничества на корте, подчеркнув, что матчи между ними всегда проходят в упорной борьбе.

"Она добилась невероятных результатов и на протяжении последних нескольких лет показывала очень стабильную игру. Я очень рада, что смогла выиграть такой важный титул. Как я уже говорила, мы много раз играли друг против друга в течение года, и наши матчи всегда превращались в настоящие битвы. На этот раз победа осталась за мной, но я уверена, что мы еще много раз встретимся на корте", – цитирует Рыбакину Punto de Break со ссылкой на CBS Mornings.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла US Open, обыграв в финале Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Эта победа принесла 27-летней казахстанке третий титул на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде и закрепила за ней статус первой ракетки мира.

Ранее первая ракетка мира прокомментировала выход на Итоговый турнир WTA-2026.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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