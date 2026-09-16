Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал турнира в Португалии
Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал парного турнира категории "Челленджер" в Калдаш-да-Раинье (Португалия), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, Куламбаева выступает в дуэте с представительницей Австралии Габриэллой Да Силва Фик. В первом круге они за 1 час 13 минут обыграли китайско-эстонскую пару Синью Гао и Елену Малыгину – 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Куламбаева и Да Силва Фик встретятся с австрийкой Синьей Краус и словачкой Викторией Грунчаковой.
Ранее сообщалось, что Куламбаева уверенно добралась до полуфинала WTA 125 в Турции.
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