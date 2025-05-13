Казахстанка отчаянно ворвалась в топовый турнир Италии
Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал парного турнира категории "Челленджер" в Парме (Италия), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в первом круге турнира пара Жибек Куламбаева/Николь Фосса-Уэрго (Италия) обыграла дуэт Анна Бондарь (Венгрия)/Симона Вальтерт (Швейцария) – 3:6, 6:4, 10:8.
Матч продолжался 1 час 37 минут.
До этого спортсменки между собой не встречались.
Ранее выяснилось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript