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Спорт

Казахстанка отчаянно ворвалась в топовый турнир Италии

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 04:59 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал парного турнира категории "Челленджер" в Парме (Италия), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первом круге турнира пара Жибек Куламбаева/Николь Фосса-Уэрго (Италия) обыграла дуэт Анна Бондарь (Венгрия)/Симона Вальтерт (Швейцария) – 3:6, 6:4, 10:8.

Матч продолжался 1 час 37 минут.

До этого спортсменки между собой не встречались.

Ранее выяснилось, сколько заработала Рыбакина на турнире в Риме.

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Аксинья Титова
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