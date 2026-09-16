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Спорт

В России назвали главное отличие Рыбакиной от Соболенко

Рыбакина и Соболенко, теннис, корт, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 04:58 Фото: j48tennis
Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников обсудил особенности характера двух ведущих теннисисток в выпуске "Хардкорта" на YouTube-канале First&Red, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, он отметил хладнокровие представительницы Казахстана Елены Рыбакиной и ее главное отличие от эмоциональной белоруски Арины Соболенко.

Кафельников считает, что Рыбакиной не нужно менять свою манеру поведения и пытаться перенимать более эмоциональный стиль Соболенко.

"Это ее индивидуальность, она этим и прекрасна. Я считаю, то, что она сейчас делает, так спокойно выполняя свою работу, не отвлекаясь ни на какие посторонние активности, которые как-то и могли бы ее с четкого курса сбить. У нее, наверное, стереотип такой, ей не нужны вот эти все гламурные фанфары. Если она будет так же продолжать, еще не один турнир Большого шлема выиграет", – сказал Кафельников.

Также, по мнению Кафельникова, контраст между теннисистками идет на пользу самому спорту.

"Хорошо это или плохо, я не знаю. Для тенниса, наверное, это хорошо, потому что Арина со всеми своими эмоциями, которые она всем зрителям дает, наверное, это здорово. И такая же хладнокровная, вот прямо прямая противоположность Арины – это Лена Рыбакина. Это тоже, я считаю, здорово", – сказал Кафельников.

После победы на US Open-2026 Рыбакина впервые в карьере возглавила рейтинг WTA. В финале турнира казахстанская теннисистка обыграла Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина оставит почти половину выигрыша в США в виде налогов.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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