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Спорт

Елена Рыбакина оставит почти половину выигрыша в США в виде налогов

теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 16:23 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира – казахстанка Елена Рыбакина отметилась тем, что получила самый крупный призовой чек в истории женского тенниса. Но часть выигрыша, почти половину, она оставит в США в виде налогов, сообщает Zakon.kz.

За победу в одиночном разряде US Open Рыбакина получила чек на 5,5 млн долларов (2,4 млрд тенге). Это больше, чем те 5 млн долларов, которые в прошлом году заработала белоруска Арина Соболенко. Повышение призовых стало частью инициативы турнира увеличить общий призовой фонд на 20% – в 2026 году он достиг 108 млн долларов. Это первый случай, когда общий призовой фонд турнира Большого шлема превысил отметку в 100 млн, пишет Essentiallysports.

Важно и то, что призовые Рыбакиной равны сумме, которую получил победитель мужского финала US Open.

Но значительная часть суммы выигрыша уйдет на налоги. В США действует федеральная ставка в 37% для доходов свыше 609 351 доллара. Кроме того, так как турнир проходил в Нью-Йорке, Рыбакина должна заплатить налог штата в размере 9,65%.

С учетом всех удержаний общая сумма налогов составит примерно 2,5 млн долларов (1,1 млрд тенге). Это почти половина выигрыша. На руки Елена получит примерно 2,92 миллиона (1,3 млрд тенге).

В ночь с 12 на 13 сентября 2026 года Елена Рыбакина обошла бывшую первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и стала победительницей US Open. 14 сентября 2026 года казахстанка официально стала лидером мирового женского тенниса. Помимо значительных призовых победа в финале US Open принесла Елене 2 000 рейтинговых очков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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