Первый тренер Рыбакиной высказалась о работе с Еленой

Фото: Instagram/lenarybakina

Первый тренер трехкратной чемпионки турниров "Большого шлема", первой ракетки мира Елены Рыбакиной – Евгения Куликовская рассказала о работе с казахстанкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, по ее словам, Елена с ранних лет отличалась талантом и упорством в игре. "Справедливости ради надо сказать, что в 11 лет Лена пришла – не кривая, не косая. Довольно чистая. Понятно, что ребенок активно рос и за техникой надо было постоянно следить и отслеживать. И я хочу сказать, что Лена-то в этом плане сама очень помогала. Понимаете, есть дети, которым ты говоришь, что надо за чем-то следить, и если ты не стоишь сзади, как радио, не говоришь каждый удар, то ничего не работает. В случае с Леной – ты дал какую-то задачу, она будет отслеживать. И это, конечно, очень помогало", – вспомнила Куликовская в видео на канале "Больше!". Ранее Рыбакина сравнила выигранные титулы US Open и Уимблдона.

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