#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
519.64
609.23
6.62
Спорт

Известный теннисист высказался о работе с бывшим тренером Рыбакиной

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 08:18 Фото: Instagram/rolandgarros
26-я ракетка мира из Греции Стефанос Циципас после снятия с "Уимблдона-2025" рассказал о работе с бывшим тренером казахстанки Елены Рыбакиной хорватским специалистом Гораном Иванишевичем, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в матче первого круга "Уимблдона" с французом Валентеном Руае (113-я ракетка мира) Стефанос покинул корт со счетом 3:6, 2:6.

После матча греческий теннисист заявил, что сожалеет, что не смог показать весь свой потенциал новому тренеру Горану Иванишевичу.

"Это здорово. Мы отлично проводим время. Очень разочарован, что не смог показать свой потенциал на корте так, как заслуживаю. Это нелегко. Хотя он и вселяет в меня уверенность, если я не чувствую себя комфортно, если не в ладу с собой и своим телом, тогда ничего не могу показать", – сказал спортсмен.

До Стефаноса Циципаса хорватский специалист Горан Иванишевич работал с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

Ранее стало известно, что Путинцева покинула "Уимблдон" после поражения в первом круге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Аль-Хиляль" сенсационно обыграл "Ман Сити" в плей-офф КЧМ-2025
Спорт
09:32, Сегодня
"Аль-Хиляль" сенсационно обыграл "Ман Сити" в плей-офф КЧМ-2025
Финалист Лиги чемпионов УЕФА вылетел с КЧМ-2025 по футболу
Спорт
08:44, Сегодня
Финалист Лиги чемпионов УЕФА вылетел с КЧМ-2025 по футболу
Казахстанская боксерша героически сразилась на Кубке мира в Астане
Спорт
02:45, 01 июля 2025
Казахстанская боксерша героически сразилась на Кубке мира в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: