Известный теннисист высказался о работе с бывшим тренером Рыбакиной

26-я ракетка мира из Греции Стефанос Циципас после снятия с "Уимблдона-2025" рассказал о работе с бывшим тренером казахстанки Елены Рыбакиной хорватским специалистом Гораном Иванишевичем, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в матче первого круга "Уимблдона" с французом Валентеном Руае (113-я ракетка мира) Стефанос покинул корт со счетом 3:6, 2:6.

После матча греческий теннисист заявил, что сожалеет, что не смог показать весь свой потенциал новому тренеру Горану Иванишевичу.

"Это здорово. Мы отлично проводим время. Очень разочарован, что не смог показать свой потенциал на корте так, как заслуживаю. Это нелегко. Хотя он и вселяет в меня уверенность, если я не чувствую себя комфортно, если не в ладу с собой и своим телом, тогда ничего не могу показать", – сказал спортсмен.

До Стефаноса Циципаса хорватский специалист Горан Иванишевич работал с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

Ранее стало известно, что Путинцева покинула "Уимблдон" после поражения в первом круге.