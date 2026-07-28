Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу

54-летний бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сегодня возглавил сборную Франции. Он заменил на этой должности Дидье Дешама, который оставил свой пост после ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Зинедин Зидан подписал четырехлетний контракт с национальной командой, где его помощниками будут Давид Беттони и Хамиду Мсаиди.

Планируется, что в его тренерский штаб придут тренер по физподготовке Грегори Дюпон, а также легенды французского футбола Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

Болельщики со стажем помнят, что Зидан ранее сам выступал за французскую сборную в качестве игрока, где отыграл 108 матчей. При этом выиграл "золото" ЧМ-1998 и Евро-2000.

После завершения карьеры Зинедин встал у руля "Реала", с которым взял три Лиги чемпионов УЕФА подряд и завоевал еще восемь различных трофеев.

"Хочу поблагодарить за доверие, этот день для меня – воплощение мечты. За последние пять лет были предложения возглавить клуб, но я отказывался от них ради сборной Франции. Это единственное, чем я хотел заниматься. Знал это с детства, начинал в молодежной команде, прошел все этапы, пока не попал во взрослую сборную. Собираюсь отдать все, чтобы эта команда продолжала побеждать, – это единственное, что меня мотивирует". Зинедин Зидан

Прежний наставник Дидье Дешам, который трудился со сборной Франции на протяжении 14 лет и выиграл ЧМ-2018, подал в отставку после четвертого места на недавнем мундиале.

Там же, во Франции, на днях произошло историческое событие – словенец Тадей Погачар в рекордный пятый раз стал победителем "Тур де Франс".