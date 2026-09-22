Месси показал футболку прощального матча за сборную Аргентины

Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси 6 октября в последний раз сыграет в составе своей сборной. Он выйдет на поле против команды Бенина на стадионе "Монументаль Антонио Веспусио Либерти" в Буэнос-Айресе, сообщает Zakon.kz.

Сегодня капитан клуба "Интер Майами" продемонстрировал форму, которую наденет для прощального матча в составе сборной Аргентины.

"Последний матч… Футболка на всю жизнь ❤️". Лионель Месси

На форме прощальной встречи фамилия Месси и 10-й номер выполнены в золотом цвете. Вокруг цифры 10 изображено Майское солнце, один из национальных символов Аргентины, размещенный на флаге государства.

39-летний форвард начал выступать за свою сборную в 2005 году и за этот период выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и "Финалиссиму" (2022).

На недавнем мундиале в США Месси удостоился серебряной награды – в финале его команда проиграла Испании (0:1).

В составе аргентинской дружины Лионель забил 125 голов в 207 играх. Это второй результат в истории на уровне сборных, выше него стоит только португалец Криштиану Роналду (146).

Накануне Месси забил свой 930-й карьерный гол и стал близок к очередному рекорду мирового футбола.