Месси показал футболку прощального матча за сборную Аргентины
Сегодня капитан клуба "Интер Майами" продемонстрировал форму, которую наденет для прощального матча в составе сборной Аргентины.
"Последний матч… Футболка на всю жизнь ❤️". Лионель Месси
На форме прощальной встречи фамилия Месси и 10-й номер выполнены в золотом цвете. Вокруг цифры 10 изображено Майское солнце, один из национальных символов Аргентины, размещенный на флаге государства.
39-летний форвард начал выступать за свою сборную в 2005 году и за этот период выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и "Финалиссиму" (2022).
На недавнем мундиале в США Месси удостоился серебряной награды – в финале его команда проиграла Испании (0:1).
В составе аргентинской дружины Лионель забил 125 голов в 207 играх. Это второй результат в истории на уровне сборных, выше него стоит только португалец Криштиану Роналду (146).
Накануне Месси забил свой 930-й карьерный гол и стал близок к очередному рекорду мирового футбола.