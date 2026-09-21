Месси забил 930-й карьерный гол и стал близок к рекорду мирового футбола

В ночь на 21 сентября знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси забил свой 930-й гол в карьере. Это случилось в 1 176-м матче 39-летнего футболиста "Интер Майами", когда он забил мяч со штрафного в рамках чемпионата МЛС в ворота команды "Сан-Диего" (2:2), сообщает Zakon.kz.

Этот забитый гол стал для аргентинца 75-м, который он оформил именно со штрафных. По этому показателю Месси поднялся на второе место в истории.

Выше Лионеля стоит только бразилец Марселиньо Кариока, у которого точно пробитых штрафных насчитывается 78.

А вот 41-летний Криштиану Роналду прилично отстает от своего основного конкурента. Португалец за карьеру забил 65 мячей со стандартных положений.

Но капитан "Аль-Насра" опережает лидера "Интер Майами" в рейтинге карьерных голов.

На данный час в активе Роналду 979 голов после 1 337 матчей. Ему не хватает 21 мяча до планки "1 000 голов".

29 августа Криштиану отметился 978-м взятием ворот и добыл волевую победу для своего клуба в чемпионате Саудовской Аравии.