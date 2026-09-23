#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.85
513.46
5.31
Спорт

Казахстан будет отстаивать титул чемпиона мира по микрофутзалу в России

Микрофутзал ЧМ Россия, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 12:22 Фото: microfutsalrussia.ru
С 6 по 12 октября в российском городе Калуга пройдет ЧМ-2026 по микрофутзалу, где примут участие восемь сборных, в числе которых и команда Казахстана, являющаяся действующим победителем данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Информацию о проведении мирового первенства распространила пресс-служба Федерации микрофутзала России.

Если обратиться к истории этого вида спорта, то чемпионаты мира по микрофутзалу начали проводиться с 2012 года и поначалу только в одном городе – испанской Жироне.

Первые три турнира подряд выиграла сборная России (2012, 2014 и 2016). Потом на некоторое время чемпионаты мира были приостановлены и в 2023 году снова возобновлены.

Пятый и шестой турниры забрали словаки, а в 2025 году титул перешел к Казахстану.

Микрофутзал ЧМ Россия, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 12:22

Фото: microfutsalrussia.ru

Через две недели на ЧМ-2026 стартуют команды из восьми стран: Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Россия и Шри-Ланка.

В микрофутзал играют команды по три человека и без вратарей. Размер ворот составляет 80 на 70 см, они оснащены дополнительной нижней перекладиной.

Матч по микрофутзалу состоит из двух таймов продолжительностью по 15 минут каждый.

Пока наши ребята готовятся к защите титула, свежеиспеченные чемпионы мира в большом футболе продлили контракт со своим главным тренером еще на шесть лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Представители Барселоны
17:51, 21 июля 2026
"Барселона" вошла в элитный список клубов с игроками – чемпионами мира
Сборная Казахстана по сокка завоевала титул чемпионов Европы
02:50, 13 мая 2024
Сборная Казахстана по сокка завоевала титул чемпионов Европы
Действующий чемпион Almaty Open будет защищать титул в этом году
11:57, 25 февраля 2025
Действующий чемпион Almaty Open будет защищать титул в этом году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Судья поднимает руку Оразбеку Асылкулову на чемпионате Казахстана по боксу-2025
13:29, Сегодня
Оразбек Асылкулов получил первого соперника на Азиаде-2026
Юлия Путинцева
13:27, Сегодня
Стало известно, кто с кем сыграет в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг Казахстан - Испания
Артём Саркисян
13:26, Сегодня
Проигрыш трёхкратному чемпиону ОИ: Саркисян завоевал историческую "бронзу" на Азиаде
Адильбек Мусин перед стартом
13:25, Сегодня
Казахстанские пловцы не попали в призёры на стометровке баттерфляем на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: