Казахстан будет отстаивать титул чемпиона мира по микрофутзалу в России

С 6 по 12 октября в российском городе Калуга пройдет ЧМ-2026 по микрофутзалу, где примут участие восемь сборных, в числе которых и команда Казахстана, являющаяся действующим победителем данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Информацию о проведении мирового первенства распространила пресс-служба Федерации микрофутзала России.

Если обратиться к истории этого вида спорта, то чемпионаты мира по микрофутзалу начали проводиться с 2012 года и поначалу только в одном городе – испанской Жироне.

Первые три турнира подряд выиграла сборная России (2012, 2014 и 2016). Потом на некоторое время чемпионаты мира были приостановлены и в 2023 году снова возобновлены.

Пятый и шестой турниры забрали словаки, а в 2025 году титул перешел к Казахстану.

Через две недели на ЧМ-2026 стартуют команды из восьми стран: Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Россия и Шри-Ланка.

В микрофутзал играют команды по три человека и без вратарей. Размер ворот составляет 80 на 70 см, они оснащены дополнительной нижней перекладиной.

Матч по микрофутзалу состоит из двух таймов продолжительностью по 15 минут каждый.

Пока наши ребята готовятся к защите титула, свежеиспеченные чемпионы мира в большом футболе продлили контракт со своим главным тренером еще на шесть лет.

