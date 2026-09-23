Казахстан будет отстаивать титул чемпиона мира по микрофутзалу в России
Информацию о проведении мирового первенства распространила пресс-служба Федерации микрофутзала России.
Если обратиться к истории этого вида спорта, то чемпионаты мира по микрофутзалу начали проводиться с 2012 года и поначалу только в одном городе – испанской Жироне.
Первые три турнира подряд выиграла сборная России (2012, 2014 и 2016). Потом на некоторое время чемпионаты мира были приостановлены и в 2023 году снова возобновлены.
Пятый и шестой турниры забрали словаки, а в 2025 году титул перешел к Казахстану.
Через две недели на ЧМ-2026 стартуют команды из восьми стран: Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Россия и Шри-Ланка.
В микрофутзал играют команды по три человека и без вратарей. Размер ворот составляет 80 на 70 см, они оснащены дополнительной нижней перекладиной.
Матч по микрофутзалу состоит из двух таймов продолжительностью по 15 минут каждый.
Пока наши ребята готовятся к защите титула, свежеиспеченные чемпионы мира в большом футболе продлили контракт со своим главным тренером еще на шесть лет.