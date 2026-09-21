Чемпионы мира по футболу продлили контракт с тренером еще на шесть лет

21 сентября Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) распространила информацию о продлении контракта с главным тренером своей сборной Луисом де ла Фуэнте, сообщает Zakon.kz.

Новое соглашение с 65-летним наставником рассчитано на ближайшие шесть лет, до конца чемпионата Европы 2032 года.

Луис де ла Фуэнте руководит "Ля Роха" с 2022 года, и за этот период испанцы выиграли Лигу наций УЕФА в сезоне-2022/23, Евро-2024 и ЧМ-2026.

Продление контракта с опытным тренером стало следствием успеха "красной фурии" на недавнем мундиале, где Испания завоевала титул чемпиона мира.

"Мы стремимся к проекту, который обеспечит стабильность и доверие. Это предложение основано на доверии к Луису де ла Фуэнте и спортивному проекту, который он возглавляет, рассчитанному на многолетний цикл соревнований и крупных турниров. Речь идет о самом титулованном тренере в истории национальной сборной, и после 14 лет работы с нами Луис де ла Фуэнте заслуживает долгой карьеры у нас". Президент RFEF Рафаэль Лоузан

Луис де ла Фуэнте, продлевая свой договор, рассчитывает на успешное участие своих подопечных в следующих двух чемпионатах Европы (в 2028 и 2032 годах) и ЧМ-2030, который Испания примет вместе с Португалией, Марокко, Парагваем, Уругваем и Аргентиной.

Первое свое испытание свежеиспеченные чемпионы мира пройдут уже скоро, в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА, матчи которого состоятся в конце сентября и начале октября (против Англии, Хорватии и Чехии).

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