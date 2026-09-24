Зидан назвал капитана сборной Франции и его помощников на матчах Лиги наций

25 сентября сборная Франции по футболу проведет свой первый официальный матч во главе с новым главным тренером – легендарным Зинедином Зиданом, сообщает Zakon.kz.

Свой дебют на посту наставника "трехцветных" Зидан проведет в Турции, в рамках в первого тура общего этапа Лиги наций УЕФА.

На этот и другие предстоящие матчи Зизу назначил капитаном сборной форварда мадридского "Реала" – Килиана Мбаппе. А Усман Дембеле, Адриен Рабьо и Жюль Кунде станут вице‑капитанами.

Зидан остановил свой выбор на трех сокапитанах, которые имеют наибольшее количество игр за национальную сборную, и поэтому именно они будут заменять Мбаппе в случае необходимости.

Дембеле сыграл за главную команду страны 67 встреч, Рабьо – 66, а Кунде – 56.

После Турции Франция сыграет еще три матча в рамках Лиги наций УЕФА: 28 сентября в гостях с Бельгией, 2 октября дома с Италией и 5 октября на своей арене с Бельгией.

21 сентября Зидан провел первую первую ознакомительную тренировку во главе "синих".