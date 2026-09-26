Сын Плющенко назвал свой главный талант

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Александр Плющенко, ныне представляющий Азербайджан в интервью Okko назвал своим талантом "работу на судей" во время прокатов программ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, Плющенко занял десятое место на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Батуми.

"Нет, это, так скажем, мой талант. Я этим забираю свои баллы. У меня как-то с детства так. Я всегда люблю с судьями разговаривать на льду. Я считаю, что откатал все неплохо, за исключением первого акселя в короткой – чуть-чуть там переволновался. Но теперь уже понимаю, что это не так волнительно, и мне все понравилось", – поделился он.

Всего Плющенко получил за прокат 119,48 балла. Итоговая сумма за две программы составила 181,97. Победу одержал представитель Швейцарии Эан Вайлер с результатом 221,72 балла.

Серебро взял японец Хаято Окадзаки (217,27). Бронзовая медаль у еще одного представителя Японии – Сэна Такахаси (214,87).

Ранее в Азербайджане высказались о сыне Плющенко.