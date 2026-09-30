Жиенбаева и Куламбаева сотворили большую сенсацию на Азиаде-2026
Казахстанские теннисистки за выход в четвертьфинал текущих соревнований были сильнее своих титулованных соперниц в двух партиях – 6:4, 6:4.
Стоит напомнить, что обе японки входят в топ-100 мирового женского рейтинга в парном разряде: Аояма находится на 23-й позиции, а Шибахара располагается на 78-й позиции.
В свою очередь Куламбаева и Жиенбаева еще не вошли в мировую элиту среди парных игроков.
Жибек и Соня далее постараются пробить себе дорогу в полуфинал Азиатских игр, но для этого им в следующем раунде нужно обыграть представительниц Гонконга – Эудис Чонг и Хонг Йи Вонг.
К огорчению наших болельщиков, сегодня из сетки одиночного разряда выбыл Тимофей Скатов, уступив тайскому теннисисту Касидиту Самрею (2:6, 6:7).
Порадовала Юлия Путинцева, которая пробилась в полуфинал одиночки, где встретится со знаменитой китаянкой Шуай Жанг.
Между тем днем ранее сборная Италии по футболу после долгих неудач оформила разгром турецкой дружины в рамках игр Лиги наций УЕФА.