Италия разгромила на выезде Турцию в рамках игр Лиги наций УЕФА

Четырехкратные чемпионы мира по футболу сборная Италии после долгой неудачной серии наконец-то порадовала своих фанатов, обыграв в гостях с крупным счетом команду Турции (4:1), в ходе игр второго тура Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Матч подгруппы А-1 проходил в городе Бурса, где судьба была почти предрешена уже в первом тайме, когда итальянцы забили три безответных мяча в ворота хозяев к 27-ой минуте встречи.

Отличились Алессандро Бастони, Давиде Фраттези и Майкл Кайоде. Сразу после перерыва турки немного сократили отставание, благодаря усилиям Барыша Йылмаза.

Но спустя мгновение Пио Эспозито снова развил преимущество гостей до трех голов и поставил точку в этой игре – 4:1.

Таким образом, Италия одержала первую победу на старте нового сезона Лиги наций УЕФА, после поражения 25 сентября от Бельгии со счетом 0:2.

"Сейчас в составе у нас молодые игроки и победа в этом матче была очень полезна для них. Конечно, не судим их по одной победе или поражению, физически выглядели очень хорошо. Всегда стараемся играть в футбол, достойный формы сборной Италии. Думаю, хорошо ответили после матча с Бельгией. Я пережил прекрасные времена в Турции и здесь меня приняли очень тепло. Турецкий футбол продолжает улучшаться, го сегодня мы сыграли хорошо. Думаю, причина данного результата наша хорошая игра". Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини

Что касаемо Турции, то она потерпела второе кряду поражение в новом розыгрыше Лиги наций. Ранее их огорчили французы (1:0).

"2,5 года назад наша команда была в Лиге C, сейчас мы в Лиге A. Конечно, играть против соперников такого уровня в последовательных матчах непросто. Но, если собираемся конкурировать на этом уровне, то должны к этому привыкнуть. Во втором тайме мы ответили, но когда пропустили снова сразу после забитого гола, то не смогли восстановиться. Хотим подумать о том, что можем сделать лучше в следующем матче, не теряя уверенности. Если рассматривать это как долгосрочный футбольный проект, также работаем с новыми игроками. Поэтому не можем просто бросать новых футболистов сразу в игру. Думаю, нам нужно интегрировать их в национальную команду шаг за шагом и помогать им в развитии таким образом". Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла

В другом поединке подгруппы А-1, Франция победила Бельгию (1:0) и возглавила турнирную таблицу, с активом в шесть очков.

Далее идут Бельгия и Италия, у них по три балла, замыкает квартет Турция (0).

В третьем туре 2 октября итальянцы сыграют с Францией, а турки встретятся с Бельгией.

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