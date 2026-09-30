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Спорт

Путинцева разгромно ворвалась в полуфинал Азиады-2026

Путинцева, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 14:14 Фото: instagram/yulia_putintseva
82-я ракетка мира – казахстанская теннисистка Юлия Путинцева оформила выход в полуфинал женского одиночного турнира Азиатских игр-2026 в Айти и Нагое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, в четвертьфинальном матче Путинцева уверенно обошла тайку Мананчаю Савангкаев (90-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 6:0.

Соперницы провели на корте 1 час и 14 минут. Казахстанка выиграла 73% очков на первой подаче и 50% – на второй, а также набрала 60% очков на приеме.

Юлия реализовала пять из восьми брейк-пойнтов, тогда как тайская теннисистка использовала свой единственный шанс на брейк. Также Путинцева допустила одну двойную ошибку против трех у соперницы.

За выход в финал Юлия Путинцева поспорит с китаянкой Чжан Шуай, которая ранее обыграла японку Химэно Сакацумэ со счетом 6:4, 6:3.

Ранее выяснилось, что Рыбакиной может прийтись сложнее на China Open 2026, чем Соболенко.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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