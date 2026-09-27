Расписание Азиады-2026: кто из казахстанцев выступит 27 сентября
Фото: Instagram/oralbay_aibek
27 сентября казахстанские спортсмены продолжат выступление на XX летних Азиатских играх в Айти и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, вот расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов на 27 сентября по казахстанскому времени:
Легкая атлетика
- 03:30. Марафон. Мужчины. Георгий Шейко
- 03:30. Марафон. Женщины. Ясмина Токсанбаева
- 08:05. Бег на 400 м. Мужчины. Вячеслав Земс
- 08:35. Бег на 400 м. Женщины. Аделина Земс
- 14:55. Прыжки в длину. Женщины. Анастасия Рыпакова
- 17:22. Бег на 3000 м с препятствиями. Женщины. Нора Джеруто
Стрельба из лука
- 04:15. Командное первенство по блочному луку среди мужчин. Казахстан – Таиланд
- 04:15. Командное первенство по блочному луку среди женщин. Казахстан – Бангладеш
- 06:00. Соревнования смешанных команд по блочному луку. Казахстан – Китайский Тайбэй
Киберспорт
- 05:00. MOBA (Honor of Kings). Групповой этап. 1-й тур. Казахстан – Филиппины
- 07:00. MOBA (Honor of Kings). Групповой этап. 2-й тур. Казахстан – Малайзия
Хоккей
- 05:00. Женщины. Китай – Казахстан
Тяжелая атлетика
- 09:30. Вес до 69 кг. Женщины. Арай Нурлыбекова
- 13:00. Вес до 77 кг. Женщины. Аянат Жумагали
Водное поло
- 13:25. Мужчины. Казахстан – Гонконг
Бокс
- 13:45. Вес до 65 кг. Женщины. Аида Абикеева – Ли Шу (Китай)
- 15:00. Вес свыше 90 кг. Мужчины. Айбек Оралбай – Мырзакир Кошалиев (Кыргызстан)
Артистическое плавание
- 07:00. Дуэты. Наргиза Болатова / Ясмин Туякова
- 13:00. Смешанные команды. Казахстан
Парусный спорт
- 07:00 – 10:00. Предварительные гонки
Батутная гимнастика
- 07:30 – 09:30. Мужчины. Ерлан Тасмагамбетов, Роман Барков
- 14:30 – 16:30. Женщины. Виктория Бутолина
Волейбол
- 09:00. Мужчины. Пакистан – Казахстан
Пулевая стрельба
- 05:40. Стрельба из пистолета, 25 метров, женщины, личное и командное первенство. Нина Старова, Валерия Попелова, Сауле Алимбек
Стендовая стрельба
- 06:00. Трап, мужчины, личное и командное первенство. Даниил Почивалов, Марк Почивалов, Алишер Айсалбаев
- 06:00. Трап, женщины, личное и командное первенство. Милана Папчихина, Наргиза Сарманова, Элеонара Ибрагимова
Теннис
- 06:00. Одиночный разряд. Женщины. Соня Жиенбаева – Адитья Карунаратне (Гонконг)
- 07:00. Парный разряд. Мужчины. Тимофей Скатов / Александр Шевченко – Джек Чэн / Син Ханг Там (оба – Гонконг)
- 07:00. Парный разряд. Мужчины. Денис Евсеев / Бейбит Жукаев – Сю Чи Чэн / Цзы Фу Вонг (оба – Гонконг)
- 07:00. Одиночный разряд. Женщины. Юлия Путинцева – Ушна Сухаил (Пакистан)
- 10:00. Смешанный разряд. Жибек Куламбаева / Бейбит Жукаев – Ушна Сухаил / Акиль Хан (оба – Пакистан)
- 11:00. Смешанный разряд. Анна Данилина / Александр Шевченко – Айсам Куреши / Махин Афтаб Куреши (оба – Пакистан)
Кураш
- 06:10. До 57 кг. Женщины. 1/16 финала. Рауза Нурмахамметова – Бегай Бейшанаали кызы (Кыргызстан)
- 07:10. До 57 кг. 1/8 финала. Зарина Сарипова
Фехтование
- 06:50. Командное первенство по фехтованию на саблях среди женщин. 1/8 финала. Казахстан – Таиланд
- 06:50. Командное первенство по фехтованию на шпагах среди мужчин. 1/8 финала. Казахстан – Катар / Пакистан
По итогам прошедшего соревновательного дня сборная Казахстана занимает пятое место в общем зачете Азиатских игр, имея в своем активе 8 золотых, 8 серебряных и 19 бронзовых наград.
Ранее мы подвели итоги шестого дня Казахстана на Азиаде-2026.
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