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Спорт

Расписание Азиады-2026: кто из казахстанцев выступит 27 сентября

Айбек Оралбай, бокс, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 07:21 Фото: Instagram/oralbay_aibek
27 сентября казахстанские спортсмены продолжат выступление на XX летних Азиатских играх в Айти и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, вот расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов на 27 сентября по казахстанскому времени:

Легкая атлетика

  • 03:30. Марафон. Мужчины. Георгий Шейко
  • 03:30. Марафон. Женщины. Ясмина Токсанбаева
  • 08:05. Бег на 400 м. Мужчины. Вячеслав Земс
  • 08:35. Бег на 400 м. Женщины. Аделина Земс
  • 14:55. Прыжки в длину. Женщины. Анастасия Рыпакова
  • 17:22. Бег на 3000 м с препятствиями. Женщины. Нора Джеруто

Стрельба из лука

  • 04:15. Командное первенство по блочному луку среди мужчин. Казахстан – Таиланд
  • 04:15. Командное первенство по блочному луку среди женщин. Казахстан – Бангладеш
  • 06:00. Соревнования смешанных команд по блочному луку. Казахстан – Китайский Тайбэй

Киберспорт

  • 05:00. MOBA (Honor of Kings). Групповой этап. 1-й тур. Казахстан – Филиппины
  • 07:00. MOBA (Honor of Kings). Групповой этап. 2-й тур. Казахстан – Малайзия

Хоккей

  • 05:00. Женщины. Китай – Казахстан

Тяжелая атлетика

  • 09:30. Вес до 69 кг. Женщины. Арай Нурлыбекова
  • 13:00. Вес до 77 кг. Женщины. Аянат Жумагали

Водное поло

  • 13:25. Мужчины. Казахстан – Гонконг

Бокс

  • 13:45. Вес до 65 кг. Женщины. Аида Абикеева – Ли Шу (Китай)
  • 15:00. Вес свыше 90 кг. Мужчины. Айбек Оралбай – Мырзакир Кошалиев (Кыргызстан)

Артистическое плавание

  • 07:00. Дуэты. Наргиза Болатова / Ясмин Туякова
  • 13:00. Смешанные команды. Казахстан

Парусный спорт

  • 07:00 – 10:00. Предварительные гонки

Батутная гимнастика

  • 07:30 – 09:30. Мужчины. Ерлан Тасмагамбетов, Роман Барков
  • 14:30 – 16:30. Женщины. Виктория Бутолина

Волейбол

  • 09:00. Мужчины. Пакистан – Казахстан

Пулевая стрельба

  • 05:40. Стрельба из пистолета, 25 метров, женщины, личное и командное первенство. Нина Старова, Валерия Попелова, Сауле Алимбек

Стендовая стрельба

  • 06:00. Трап, мужчины, личное и командное первенство. Даниил Почивалов, Марк Почивалов, Алишер Айсалбаев
  • 06:00. Трап, женщины, личное и командное первенство. Милана Папчихина, Наргиза Сарманова, Элеонара Ибрагимова

Теннис

  • 06:00. Одиночный разряд. Женщины. Соня Жиенбаева – Адитья Карунаратне (Гонконг)
  • 07:00. Парный разряд. Мужчины. Тимофей Скатов / Александр Шевченко – Джек Чэн / Син Ханг Там (оба – Гонконг)
  • 07:00. Парный разряд. Мужчины. Денис Евсеев / Бейбит Жукаев – Сю Чи Чэн / Цзы Фу Вонг (оба – Гонконг)
  • 07:00. Одиночный разряд. Женщины. Юлия Путинцева – Ушна Сухаил (Пакистан)
  • 10:00. Смешанный разряд. Жибек Куламбаева / Бейбит Жукаев – Ушна Сухаил / Акиль Хан (оба – Пакистан)
  • 11:00. Смешанный разряд. Анна Данилина / Александр Шевченко – Айсам Куреши / Махин Афтаб Куреши (оба – Пакистан)

Кураш

  • 06:10. До 57 кг. Женщины. 1/16 финала. Рауза Нурмахамметова – Бегай Бейшанаали кызы (Кыргызстан)
  • 07:10. До 57 кг. 1/8 финала. Зарина Сарипова

Фехтование

  • 06:50. Командное первенство по фехтованию на саблях среди женщин. 1/8 финала. Казахстан – Таиланд
  • 06:50. Командное первенство по фехтованию на шпагах среди мужчин. 1/8 финала. Казахстан – Катар / Пакистан

По итогам прошедшего соревновательного дня сборная Казахстана занимает пятое место в общем зачете Азиатских игр, имея в своем активе 8 золотых, 8 серебряных и 19 бронзовых наград.

Ранее мы подвели итоги шестого дня Казахстана на Азиаде-2026.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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