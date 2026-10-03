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Спорт

Выяснилось, как долго Рыбакина сможет удерживать лидерство в мировом рейтинге

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 07:19 Фото: Instagram/lenarybakina
Стало известно, как долго казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сможет сохранять первое место в мировом рейтинге WTA, если вдруг серия ее побед прервется, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz со ссылкой на X-аккаунт Sebastien G, это будет возможно как минимум до 19 октября.

"Нет риска потерять первое место для Елены Рыбакиной после Пекина и Уханя. Поэтому первое место гарантировано как минимум до 19 октября 2026 года", – считает автор публикации.

Сейчас Рыбакина занимает первую строчку рейтинга WTA с 9696 очками. Второй следует представительница Беларуси Арина Соболенко, у которой 7485 баллов. Преимущество казахстанки составляет 2211 очков.

Сейчас Рыбакина выступает на турнире WTA 1000 в Пекине. Там она получила первый номер посева. Основная сетка соревнований проходит с 30 сентября по 11 октября.

После China Open турнир WTA 1000 пройдет в Ухане с 12 по 18 октября.

Ранее стало известно, что Соболенко победила Рыбакину в историческом рейтинге WTA.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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