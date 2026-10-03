Неожиданный вылет: Рыбакина проиграла стартовый матч в Пекине

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина завершила выступление на турнире WTA-1000 в Пекине уже в первом матче, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в 1/32 финала казахстанская теннисистка встретилась с 118-й ракеткой мира из Армении Алиной Чараевой. Матч продолжался 2 часа 12 минут и завершился победой Чараевой со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Рыбакина трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов соперницы.

Для теннисисток это была первая очная встреча. В следующем раунде Чараева сыграет с британкой Соней Картал.

Ранее стало известно, как долго казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сможет сохранять первое место в мировом рейтинге WTA, если вдруг серия ее побед прервется.