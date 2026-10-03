Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина после вылета с WTA-1000 в Пекине

Первая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступление на турнире WTA-1000 в Пекине. Несмотря на ранний вылет, казахстанская теннисистка получила призовые за участие в турнире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, первая ракетка мира уступила представительнице Армении Алине Чараевой, занимающей 118-е место в рейтинге WTA.

Матч завершился победой Чараевой в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Таким образом, Рыбакина не смогла продолжить борьбу за титул и завершила выступление на стадии 1/32 финала.

За выход на эту стадию соревнований Рыбакина заработала 36 110 долларов США (16 млн 183 ты. тенге). Также на ее счет будет начислено 35 рейтинговых очков.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Пекине составляет 9 млн 415 тыс. долларов США. Победительница одиночного разряда получит 1 млн 151 тыс. долларов США и 1 000 рейтинговых очков.

Рыбакина считалась одной из главных претенденток на победу в Пекине и получила первый номер посева. Однако уже во втором круге она уступила Чараевой, для которой эта победа стала заметным результатом на турнире.

Ранее сообщалось, что для Елены Рыбакиной нет риска потерять первое место после Пекина и Уханя, оно гарантировано как минимум до 19 октября 2026 года.