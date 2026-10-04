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Спорт

Рыбакина обратилась к болельщикам после снятия с турнира в Ухане

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 02:28 Фото: Instagram/wta
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после снятия с турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) из-за травмы стопы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, проблемы со здоровьем у Елены обострились в концовке недавнего матча в Китае, где она сенсационно отдала победу во втором круге Алине Чараевой со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

"Прошу прощения у болельщиков, которые с нетерпением ждали возможности увидеть мою игру. Я возьму некоторое время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Спасибо за ваше понимание и постоянную поддержку. Увидимся в следующем году", – цитирует Рыбакину пресс-служба турнира.

Помимо физического дискомфорта в стопе, Рыбакина призналась в сильно накопленной усталости и невозможности полноценно выспаться и восстановиться после недавнего триумфа на US Open-2026.

Турнир в Ухане состоится с 12 по 18 октября. Действующей чемпионкой этого турнира является американская теннисистка Коко Гауфф.

Ранее стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина после вылета с WTA-1000 в Пекине.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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