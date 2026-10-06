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Спорт

Алькарас защитил свой титул чемпиона на турнире ATP-500 в Токио

Теннис Титул Токио, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 17:54 Фото: Instagram/carlitosalcarazz
6 октября семикратный чемпион турниров Большого шлема и третья ракетка мира – испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP-500 в Токио (Япония), сообщает Zakon.kz.

В финале японского турнира "Карлито" он был сильнее чешского теннисиста Иржи Легечки (№19 ATP) за 1 час и 35 минут – 7:6 (7:4), 6:4.

Тем самым испанец защитил свой чемпионский титул в Токио, который он завоевал в 2025 году. В итоге Алькарас взял свой 27-й трофей в карьере и третий в нынешнем сезоне.

Также нужно подчеркнуть, что 23-летний игрок полгода не появлялся на соревнованиях под эгидой ATP из-за продолжительной травмы.

Из-за этого потерял большое количество рейтинговых очков.

P.S. И только что завершился турнир ATP-500 в Пекине (Китай), где чемпионом стал Новак Джокович, обыгравший на отказе во втором сете австралийца Алекса де Минора (7:6, 0:1).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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