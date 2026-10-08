Казахстанские тхэквондистки поборются за рейтинговые очки на Гран-при в Париже

С 9 по 11 октября в Париже (Франция) пройдет заключительный этап серии Гран-при по тхэквондо. Турнир соберет ведущих спортсменов, которые поборются за медали и рейтинговые очки, сообщает Zakon.kz.

Сборную Казахстана на соревнованиях представят три тхэквондистки: в весовой категории до 49 кг выступит Айдана Кумартаева, до 57 кг – Мария Севостьянова, свыше 67 кг – Назым Махмутова.

Отметим, что соревнования в Париже станут последним этапом серии в этом сезоне.

Финал Гран-при по тхэквондо пройдет с 27 по 29 ноября в Астане.

Ранее сообщалось, что тхэквондист Тлеулес добыл для Казахстана историческое "золото" на Азиаде.