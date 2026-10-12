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Спорт

Казахстанские дзюдоисты поборются за медали Гран-при в Таджикистане

Казахстанские дзюдоисты поборются за медали Гран-при в Душанбе, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 20:40 Фото: olympic.kz
В Душанбе (Таджикистан) состоится этап Гран-при по дзюдо среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие дзюдоисты сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мужчины

  • 60 кг: Сейтжан Маметов, Акежан Абдиманап
  • 66 кг: Мухаммедали Жылкайдар, Бакдаулет Кабдешов
  • 73 кг: Амир Рахимжанов, Темирлан Кенжалиев
  • 81 кг: Мырзатай Кыдырбай, Ералы Кенескан
  • 90 кг: Диннур Кореген, Ерасыл Черияздан
  • 100 кг: Берикбол Жуманбеков
  • +100 кг: Бейбарыс Султан, Шерхан Алпанов.

Женщины

  • 48 кг: Улбосын Абдукаримова, Злата Швайгерт
  • 57 кг: Кира Хегай, Муслима Кобландыкызы
  • 63 кг: Нурсезим Турлыбек
  • 70 кг: Гулдана Марлен
  • 78 кг: Салтанат Ахметова
  • +78 кг: Аймзада Думанкызы, Рамиля Арстанбекова.

Этап Гран-при пройдет 24-25 октября.

Ранее сообщалось, кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу U19 в Черногории.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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