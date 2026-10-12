Казахстанские дзюдоисты поборются за медали Гран-при в Таджикистане

Фото: olympic.kz

В Душанбе (Таджикистан) состоится этап Гран-при по дзюдо среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие дзюдоисты сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мужчины 60 кг: Сейтжан Маметов, Акежан Абдиманап

66 кг: Мухаммедали Жылкайдар, Бакдаулет Кабдешов

73 кг: Амир Рахимжанов, Темирлан Кенжалиев

81 кг: Мырзатай Кыдырбай, Ералы Кенескан

90 кг: Диннур Кореген, Ерасыл Черияздан

100 кг: Берикбол Жуманбеков

+100 кг: Бейбарыс Султан, Шерхан Алпанов. Женщины 48 кг: Улбосын Абдукаримова, Злата Швайгерт

57 кг: Кира Хегай, Муслима Кобландыкызы

63 кг: Нурсезим Турлыбек

70 кг: Гулдана Марлен

78 кг: Салтанат Ахметова

+78 кг: Аймзада Думанкызы, Рамиля Арстанбекова. Этап Гран-при пройдет 24-25 октября. Ранее сообщалось, кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу U19 в Черногории.

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