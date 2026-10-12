Казахстанские дзюдоисты поборются за медали Гран-при в Таджикистане
Фото: olympic.kz
В Душанбе (Таджикистан) состоится этап Гран-при по дзюдо среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие дзюдоисты сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Мужчины
- 60 кг: Сейтжан Маметов, Акежан Абдиманап
- 66 кг: Мухаммедали Жылкайдар, Бакдаулет Кабдешов
- 73 кг: Амир Рахимжанов, Темирлан Кенжалиев
- 81 кг: Мырзатай Кыдырбай, Ералы Кенескан
- 90 кг: Диннур Кореген, Ерасыл Черияздан
- 100 кг: Берикбол Жуманбеков
- +100 кг: Бейбарыс Султан, Шерхан Алпанов.
Женщины
- 48 кг: Улбосын Абдукаримова, Злата Швайгерт
- 57 кг: Кира Хегай, Муслима Кобландыкызы
- 63 кг: Нурсезим Турлыбек
- 70 кг: Гулдана Марлен
- 78 кг: Салтанат Ахметова
- +78 кг: Аймзада Думанкызы, Рамиля Арстанбекова.
Этап Гран-при пройдет 24-25 октября.
Ранее сообщалось, кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу U19 в Черногории.
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