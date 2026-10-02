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Спорт

Таеквондист Тлеулес добыл для Казахстана историческое "золото" на Азиаде

Таэквондо Золото Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 16:11 Фото: telegram/DRSQazaqstan
Представитель сборной Казахстана по таеквондо Тамерлан Тлеулес стал чемпионом XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония). Это 12-я золотая награда наших атлетов на нынешних Играх, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 58 кг и в финальном поединке был сильнее посланца Филиппин – Барбосы, что в итоге обернулось чемпионским титулом для Тамерлана.

Эта награда стала 12-й золотой для сборной Казахстана на нынешних Азиатских играх.

Тамерлан уверенно прошел турнирную дистанцию и в решающей битве подтвердил высокий уровень отечественной школы таеквондо.

Также нужно подчеркнуть, что Тлеулес первым добыл для страны историческую золотую награду в таеквондо.

Тем самым атлеты казахстанской дружины 2 октября завоевали сразу три медали высшего достоинства, две из них в активе боксеров Торехана Сабырхана и Айбека Оралбая.

XX летние Азиатские игры в Аичи-Нагое завершатся 4 октября.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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