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Спорт

Турецкая волейболистка набирает мировую популярность в соцсетях

Волейбол Красивая Спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:00 Фото: Instagram/meryemcabbaroglu
20-летняя волейболистка из Турции Мерьем Джаббароглу оказалась в центре внимания пользователей социальных сетей благодаря своим фотографиям, сообщает Zakon.kz.

Публикации молодой спортсменки в Instagram в последние дни заинтересовали многих ее соотечественников и зарубежных пользователей, количество ее подписчиков стало быстро расти.

Некоторые, пораженные красотой турчанки, предлагают ей выйти замуж за них.

Джаббароглу называют одной из наиболее перспективных представительниц турецкого волейбола.

20-летняя спортсменка в этом сезоне выступает за "Бодрум Беледиеси Бодрумспор" в первой лиге Турции среди женщин. Она играет на позиции либеро и ее рост составляет 163 см.

Ранее она выступала за "ТВФ Спор Лисеси", "МКЕ Анкарагюджю", "Алпет Зерен Спор" и команду U-18 "Зерен Спор Кулюбю".

Волейболистка также привлекалась в юношеские сборные Турции и в 2021 году входила в состав национальной команды U-16.

А 7 октября назван список атлетов, которые будут защищать честь Казахстана на V Азиатских Пара играх.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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