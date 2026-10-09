Турецкая волейболистка набирает мировую популярность в соцсетях
Публикации молодой спортсменки в Instagram в последние дни заинтересовали многих ее соотечественников и зарубежных пользователей, количество ее подписчиков стало быстро расти.
Некоторые, пораженные красотой турчанки, предлагают ей выйти замуж за них.
Джаббароглу называют одной из наиболее перспективных представительниц турецкого волейбола.
20-летняя спортсменка в этом сезоне выступает за "Бодрум Беледиеси Бодрумспор" в первой лиге Турции среди женщин. Она играет на позиции либеро и ее рост составляет 163 см.
Ранее она выступала за "ТВФ Спор Лисеси", "МКЕ Анкарагюджю", "Алпет Зерен Спор" и команду U-18 "Зерен Спор Кулюбю".
Волейболистка также привлекалась в юношеские сборные Турции и в 2021 году входила в состав национальной команды U-16.
А 7 октября назван список атлетов, которые будут защищать честь Казахстана на V Азиатских Пара играх.