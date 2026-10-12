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Спорт

Жибек Куламбаеву оставили без победы на турнире в Португалии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 04:56 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева не прошла в четвертьфинал парного разряда турнира серии "Челленджер" в Лиссабоне (Португалия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, на соревнованиях в Португалии Куламбаева выступала в дуэте с представительницей Латвии Дарьей Семенистой.

В матче первого круга их оппонентками стали гречанка Марта Матула и итальянка Джорджия Педоне. Встреча шла 1 час 15 минут и завершилась победой Матулы и Педоне в трех сетах со счетом 6:4, 0:6, 10:7.

Так, казахстанско-латвийская пара завершила выступление на турнире. До этого теннисистки не встречались друг с другом на профессиональном уровне.

Сейчас в одиночном рейтинге WTA Куламбаева занимает 475-е место, а Семенистая располагается на 131-й позиции.

Ранее сообщалось, что WTA приняла историческое решение по новой конкурентке Рыбакиной и Соболенко.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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