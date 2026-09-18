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Спорт

Жибек Куламбаева прославила казахстанский теннис в Португалии

Жибек Куламбаева, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 02:30 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева успешно выступила на турнире серии "Челленджер" в Калдаш-да-Раинье (Португалия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в парном разряде спортсменка в дуэте с представительницей Австралии Габриэллой Да Силва Фик прошла в финал соревнований.

В рейтинге WTA в одиночном разряде Куламбаева занимает 477-ю позицию. Ее австралийская напарница располагается на 664-й строчке.

В полуфинальной встрече казахстанско-австралийский дуэт сыграл с чешкой Габриэлой Кнутсон и немкой Каролин Вернер. Матч шел 1 час 19 минут и завершился победой Куламбаевой и Да Силва Фик в двух партиях – 6:1, 7:6.

До этого соперницы не встречались друг с другом на профессиональном уровне.

В решающем матче турнира Куламбаева и Да Силва Фик встретятся с победительницами другого полуфинала, в котором сыграют португальский дуэт Ф.Жорже/М.Жорже и Е.Мицич (Австралия)/Р.Бхосале (Индия).

Ранее Елена Рыбакина объяснила, почему не поможет сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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