Готов ли Арсен Венгер заменить Джанни Инфантино на посту президента FIFA

В условиях растущего в мировом футболе недовольства Джанни Инфантино француз Арсен Венгер может стать серьезным претендентом на пост главы FIFA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Foot Mercato, FIFA ныне переживает один из самых значительных политических кризисов за все время правления Джанни Инфантино.

Швейцарец совсем недавно обладал огромной свободой действий всего за несколько месяцев до новых выборов, запланированных на 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко). Однако его план по коммерциализации части активов чемпионата мира и тесные связи с Дональдом Трампом серьезно ослабили его позиции.

Структура FIFA Forward Enterprise должна была позволить частным инвесторам, близким к американскому президенту, приобрести долю в коммерческой деятельности организации, включая права на трансляцию, спонсорство и доходы от соревнований.

Операция, целью которой было привлечение примерно 4,2 млрд долларов путем продажи почти 20% капитала этой новой структуры, вызвала широкое возмущение и критику из-за непрозрачности процесса и отсутствия предварительных консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами. Столкнувшись с ярым сопротивлением, Инфантино в начале августа был вынужден отказаться от проекта, хотя и намеревался представить эту операцию как дополнительный рычаг финансирования развития мирового футбола.

УЕФА во главе с Александром Чеферином ужесточила свою позицию, даже сохранив угрозу бойкота соревнований FIFA.

В ходе различных дискуссий стало довольно часто упоминаться имя Арсена Венгера, и, по сведениям некоторых СМИ, противники Инфантино пытаются убедить бывшего тренера "Арсенала" принять участие в выборах президента FIFA.

76-летний уроженец Страсбурга остается одной из самых уважаемых фигур в мировом футболе, благодаря своей впечатляющей карьере на тренерском посту и опыту работы в международных руководящих органах.

Выбор Венгера, безусловно, имеет важное значение, учитывая его давние отношения с Инфантино. В ноябре 2019 года он был назначен директором FIFA по глобальному развитию футбола, и с тех пор оба работают в одной организации. При этом Венгер занимает стратегическую позицию, позволяющую ему влиять на техническое руководство и тренировочную политику.

Французский специалист продолжает активно участвовать в программах развития молодежного футбола, создании академий примерно в 60 странах, техническом анализе международных соревнований и обсуждении Правил игры в рамках IFAB.

В мае прошлого года он вновь выступил на Конгрессе FIFA за увеличение инвестиций в женский футбол и выявление молодых талантов.

Остается ждать, действительно ли Венгер захочет перейти от должности технического директора к президентской, – со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями.

Тем временем казахстанские гимнасты через неделю начнут борьбу за квоты Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США).