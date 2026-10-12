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Спорт

Казахстанские гимнасты через неделю могут завоевать квоту на Олимпиаду-2028

Гимнастика Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:50 Фото: Instagram/kazgymfederation
С 17 по 25 октября на арене Rotterdam Ahoy в городе Роттердам (Нидерланды) пройдет 54-й чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

На предстоящих соревнованиях будут и представители сборной Казахстана: Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Ильяс Азизов, Нурлан Идрисов и Роман Хегай.

На одном из главных стартов сезона будут разыграны 14 комплектов медалей. Кроме того, на турнире определятся первые обладатели командных квот на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе (США).

Согласно системе отбора, утвержденной Международной федерацией гимнастики и Международным олимпийским комитетом, три лучшие мужские и женские команды, которые выйдут в финал командного многоборья, получат возможность выступить на Олимпиаде в составе пяти спортсменов.

Оставшиеся девять командных квот будут распределены по итогам чемпионата мира, который пройдет в Китае в 2027 году.

Между тем прошло пять дней с того момента, когда свой прощальный матч в сборной Аргентине сыграл легендарный футболист Лионель Месси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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