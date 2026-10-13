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Спорт

Путинцева выдала трехчасовое огненное сражение на китайском "Мастерсе"

Теннис Победа Шанхай, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 14:00 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Несколько минут назад на турнире WTA 1000 на кортах китайского Уханя завершился один из матчей первого круга в одиночном разряде, где встречались казахстанка Юлия Путинцева и Зейнеп Сонмез из Турции, сообщает Zakon.kz.

В этом матче шансы турчанки, которая является 59-й ракеткой мира, были немного предпочтительные, чем у Путинцевой, занимающей ныне 79-ю строчку мирового рейтинга.

По началу все шло по плану Сонмез, которая забрала первый сет на тай-брейке (7:1). Но затем казахстанка поменяла свою тактику игры, что принесло свои плоды и обернулось ее успехом во второй партии – 6:3.

Судьба встречи решилась в заключительном третьем сете, где нервы и терпение оказались крепче у Юлии – 7:5.

Таким образом, наша теннисистка почти за три часа "вымотала" свою соперницу и пробилась во второй раунд текущих соревнований.

Теперь вторую ракетку Казахстана по турнирной сетке Уханя ждет грозная соперница из России – Диана Шнайдер (№13 WTA), которая час назад обыграла англичанку Кэти Бултер со счетом 6:3, 6:1.

Стоит подчеркнуть, что Путинцева пробралась в основную сетку данного турнира через сито квалификационных игр, обыграв там двух игроков с более высоким рейтингом.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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