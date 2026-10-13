Аким Алматы Дархан Сатыбалды открыл заседание Генеральной ассамблеи World Tennis

В Алматы состоялось открытие Генеральной ассамблеи World Tennis – одного из крупнейших ежегодных событий международного теннисного сообщества, сообщает Zakon.kz.

В форуме принимают участие более 230 делегатов из 137 стран мира, включая руководителей национальных федераций и представителей международных спортивных организаций.

На торжественной церемонии аким Алматы Дархан Сатыбалды от имени главы государства зачитал приветственное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участникам ассамблеи.

Проведение этого престижного международного мероприятия в Алматы отражает высокое доверие и уважение мирового сообщества к нашей стране. Мы искренне гордимся этим признанием, – говорится в приветствии президента.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание развитию тенниса, совершенствованию спортивной инфраструктуры и поддержке талантливых спортсменов. Особый акцент сделан на подготовке профессиональных тренеров и специалистов, а также развитии массового спорта.

В своем послании президент также выразил уверенность, что Генеральная ассамблея укрепит международное партнерство и внесет вклад в дальнейшее развитие мирового тенниса.

В рамках церемонии состоялось награждение президента Международной федерации тенниса (WTF) Дэвида Хаггерти орденом "Достық" II степени. Государственная награда присуждена указом главы государства за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами. Орден вручил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

После церемонии награждения Дархан Сатыбалды выступил с приветственным словом и официально объявил Генеральную ассамблею открытой.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе форума делегаты рассматривают ключевые вопросы развития мирового тенниса, включая поддержку национальных федераций, подготовку тренеров и судей, развитие детского и юношеского спорта, совершенствование инфраструктуры и проведение международных соревнований.

Проведение ассамблеи в Алматы дает возможность представить мировому теннисному сообществу спортивную инфраструктуру города, его опыт организации крупных международных мероприятий и перспективы дальнейшего сотрудничества.