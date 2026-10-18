Казахстанский борец разгромил японца и поборется за "золото" ЧМ в США

Фото: olympic.kz

В Лас-Вегасе (США) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. В вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Мерей Базарбаев вышел в финал, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале казахстанец уверенно победил японского борца Дайто Кацумэ со счетом 7:0. Таким образом, Мерей Базарбаев поборется за золотую медаль. Его соперником в финале станет турецкий борец Бекир Кесер. Ранее сообщалось, что казахстанские молодые борцы взяли еще три медали на ЧМ-2026 в США.

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