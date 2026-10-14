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Спорт

Сразу два казахстанских борца завоевали "золото" молодежного ЧМ-2026

Борьба Золото ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 09:25 Фото: Instagram/kazwrestling_official
В Лас-Вегасе (США) в эти дни проходит мировое первенство среди молодежи (U-23) по видам борьбы. 14 октября сразу два представителя сборной Казахстана встали на высшую ступень пьедестала почета в греко-римской борьбе, сообщает Zakon.kz.

Чемпионами мира по греко-римской борьбе в возрастной категории до 23-х лет стали Юсуф Ашрапов и Айбек Айтбеков.

Юсуф Ашрапов, выступавший в весовой категории до 72 кг, уверенно прошел турнирную дистанцию и в финале встретился с представителем Армении Гаспаром Тертеряном.

В напряженном поединке казахстанский борец одержал победу со счетом 4:3 и завоевал "золото".

Еще одну медаль высшей пробы стране принес Айбек Айтбеков (до 60 кг). Он одержал победы во всех схватках турнира и увезет на Родину драгоценный приз.

В полуфинале Айбек победил украинского борца Евгена Поковбу (5:4), а в решающем поединке переиграл азербайджанца Эльмира Алиева (13:4).

Кроме того, еще два представителя нашей сборной продолжают борьбу за медали чемпионата мира.

В весовой категории до 87 кг Темирлан Турдахын вышел в финал, где ему предстоит встретиться с представителем Ирана Ясином Али Язди. А Джохар Узаров (130 кг) поборется за бронзовую медаль ЧМ-2026.

Тем временем накануне состоялся переход самого титулованного защитника "Реала" Карвахаля в "Хетафе".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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