Сразу два казахстанских борца завоевали "золото" молодежного ЧМ-2026
Чемпионами мира по греко-римской борьбе в возрастной категории до 23-х лет стали Юсуф Ашрапов и Айбек Айтбеков.
Юсуф Ашрапов, выступавший в весовой категории до 72 кг, уверенно прошел турнирную дистанцию и в финале встретился с представителем Армении Гаспаром Тертеряном.
В напряженном поединке казахстанский борец одержал победу со счетом 4:3 и завоевал "золото".
Еще одну медаль высшей пробы стране принес Айбек Айтбеков (до 60 кг). Он одержал победы во всех схватках турнира и увезет на Родину драгоценный приз.
В полуфинале Айбек победил украинского борца Евгена Поковбу (5:4), а в решающем поединке переиграл азербайджанца Эльмира Алиева (13:4).
Кроме того, еще два представителя нашей сборной продолжают борьбу за медали чемпионата мира.
В весовой категории до 87 кг Темирлан Турдахын вышел в финал, где ему предстоит встретиться с представителем Ирана Ясином Али Язди. А Джохар Узаров (130 кг) поборется за бронзовую медаль ЧМ-2026.
Тем временем накануне состоялся переход самого титулованного защитника "Реала" Карвахаля в "Хетафе".