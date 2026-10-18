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Спорт

Рыбакина сделала важное заявление перед защитой титула в Китае

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 02:22 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина раскрыла свои цели на заключительную часть сезона-2026 и рассказала о возвращении на турнир в Нинбо (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, турнир категории WTA 500 в Нинбо начнется 19 октября и продлится до 25 октября.

Казахстанка выступит там в статусе действующей чемпионки. В прошлом году она взяла этот титул, победив в финале россиянку Екатерину Александрову со счетом 3:6, 6:0, 6:2.

"Ну, во-первых, очень приятно вернуться. У меня здесь потрясающие воспоминания, и я надеюсь, что смогу победить еще раз. Посмотрим. Прямо сейчас я чувствую, что самое важное – постараться финишировать на первой строчке рейтинга. Нужно просто поднажать еще пару недель, потому что сезон получился успешным, но в то же время долгим. Поэтому сейчас я сосредоточена на своем здоровье, стараюсь правильно распределять физические нагрузки, матчи и все остальное, чтобы суметь выдать сильную концовку", – поделилась Рыбакина на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Рыбакина узнала шестую соперницу на Итоговом турнире WTA.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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