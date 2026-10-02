#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
441.91
499.05
5.3
Спорт

Рыбакина назвала турнир, который хочет выиграть

Теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 07:28 Фото: instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала, какую цель ставит перед собой после победы на US Open – 2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, Елена Рыбакина заявила о цели выиграть "Ролан Гаррос".

"Знаете, во время US Open я говорила, что было бы здорово выиграть "Ролан Гаррос" – тогда у меня было бы четыре титула "Большого шлема". Сейчас я первая ракетка мира, и это замечательно. Но сезон еще не закончен", – сказала Елена Рыбакина на пресс-конференции.

Теннисистка отметила, что ей бы хотелось продолжать в том же духе и удержать первую строчку рейтинга до конца года:

"Впрочем, кто знает, как все сложится. В туре много сильных игроков и серьезных соперниц. Ситуация может измениться в любой момент. Но пока цель именно такова".

12 сентября 2026 года Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла US Open, обыграв в финальном матче представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Этот титул стал для 27-летней казахстанской теннисистки третьим на турнирах серии "Большого шлема" в одиночном разряде и позволил ей официально стать 30-й по счету первой ракеткой мира в истории WTA.

Сейчас казахстанская теннисистка находится в Пекине. Ей предстоит сыграть против 118-й ракетки мира на старте китайского "Мастерса".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Первая ракетка Казахстана
08:55, 02 января 2026
Рыбакина может выиграть турнир "Большого шлема" в 2026 году
Рыбакина и Гауфф, теннис
05:59, 30 августа 2026
Рыбакина "поспорила" с Коко Гауфф на тренировке в США
Первая ракетка Казахстана
08:55, 24 августа 2025
Елена Рыбакина продемонстрировала образ для вечеринки игроков на US Open
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Екатерина Токарева на Азиаде-2026
08:28, Сегодня
Экс-россиянка Екатерина Токарева проиграла в четвертьфинале Азиады-2026 за Казахстан
Рита Бакишева
08:17, Сегодня
Рита Бакишева завоевала историческую бронзовую медаль Азиатских игр в таеквондо
Начын Куулар
08:13, Сегодня
Экс-россиянин Начын Куулар проиграл в первой схватке на дебютной Азиаде за Казахстан
Азамат Даулетбеков проиграл первую схватку на Азиаде
07:50, Сегодня
"Вольник" Азамат Даулетбеков проиграл японцу на старте Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: