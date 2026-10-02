Рыбакина назвала турнир, который хочет выиграть

Первая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала, какую цель ставит перед собой после победы на US Open – 2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, Елена Рыбакина заявила о цели выиграть "Ролан Гаррос".

"Знаете, во время US Open я говорила, что было бы здорово выиграть "Ролан Гаррос" – тогда у меня было бы четыре титула "Большого шлема". Сейчас я первая ракетка мира, и это замечательно. Но сезон еще не закончен", – сказала Елена Рыбакина на пресс-конференции.

Теннисистка отметила, что ей бы хотелось продолжать в том же духе и удержать первую строчку рейтинга до конца года:

"Впрочем, кто знает, как все сложится. В туре много сильных игроков и серьезных соперниц. Ситуация может измениться в любой момент. Но пока цель именно такова".

12 сентября 2026 года Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла US Open, обыграв в финальном матче представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Этот титул стал для 27-летней казахстанской теннисистки третьим на турнирах серии "Большого шлема" в одиночном разряде и позволил ей официально стать 30-й по счету первой ракеткой мира в истории WTA.

Сейчас казахстанская теннисистка находится в Пекине. Ей предстоит сыграть против 118-й ракетки мира на старте китайского "Мастерса".