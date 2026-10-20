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Спорт

Казахстанские регбистки остановились в шаге от медалей на турнире в Шри-Ланке

Казахстанские регбистки остановились в шаге от медалей на турнире в Шри-Ланке, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 18:33 Фото: olympic.kz
Женская сборная Казахстана по регби-7 завершила выступление на этапе Asia Rugby Sevens Series в Коломбо, заняв четвертое место. На групповом этапе казахстанские регбистки уступили Китаю (7:31), после чего одержали победы над Шри-Ланкой (32:5) и Узбекистаном (36:0), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале сборная Казахстана обыграла Таиланд со счетом 10:5 и вышла в полуфинал, где потерпела поражение от Японии (5:42).

В матче за бронзовые медали казахстанская команда встретилась с Гонконгом. Игра завершилась со счетом 14:5 в пользу соперниц.

Победителем этапа стала сборная Японии, обыгравшая в финале Китай со счетом 14:7.

Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по регби-7 заняла пятое место на турнире в Китае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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