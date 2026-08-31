Женская команда Казахстана по регби-7 заняла пятое место на турнире в Китае
В матче за выход в полуфинал казахстанские регбистки встретились с Таиландом и потерпели поражение со счетом 0:43. После этого команда продолжила борьбу за пятое место. Сначала Казахстан обыграл Узбекистан – 29:7. А в заключительном матче наши регбистки оказались сильнее Индии – 17:12 и заняли итоговое пятое место.
Мужская команда Казахстана на групповом этапе сыграла против Шри-Ланки, Китая и Южной Кореи, потерпев три поражения. После этого сборная продолжила выступление в турнире за 9-12-е места.
Казахстанцы обыграли Индию со счетом 28:19, после чего уступили Сингапуру – 7:17. В заключительной встрече Казахстан победил Узбекистан – 17:14, завершив первый этап Азиатской серии на десятой строчке.
Как отметили в НОК РК, победителями этапа стали мужская сборная Гонконга и женская команда Японии.
Ранее сообщалось, что казахстанские велогонщики завоевали 11 медалей на Кубке Азии в Таиланде.