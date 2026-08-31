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Спорт

Женская команда Казахстана по регби-7 заняла пятое место на турнире в Китае

Женская команда Казахстана по регби-7 заняла пятое место на турнире в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 21:09 Фото: olympic.kz
В Сучжоу завершился первый этап Азиатской серии по регби-7 среди мужских и женских команд. Женская сборная Казахстана на групповом этапе одержала победы над Сингапуром и Узбекистаном, уступив Китаю. По итогам предварительного раунда наша команда пробилась в четвертьфинал.

В матче за выход в полуфинал казахстанские регбистки встретились с Таиландом и потерпели поражение со счетом 0:43. После этого команда продолжила борьбу за пятое место. Сначала Казахстан обыграл Узбекистан – 29:7. А в заключительном матче наши регбистки оказались сильнее Индии – 17:12 и заняли итоговое пятое место.

Мужская команда Казахстана на групповом этапе сыграла против Шри-Ланки, Китая и Южной Кореи, потерпев три поражения. После этого сборная продолжила выступление в турнире за 9-12-е места.

Казахстанцы обыграли Индию со счетом 28:19, после чего уступили Сингапуру – 7:17. В заключительной встрече Казахстан победил Узбекистан – 17:14, завершив первый этап Азиатской серии на десятой строчке.

Как отметили в НОК РК, победителями этапа стали мужская сборная Гонконга и женская команда Японии.

Ранее сообщалось, что казахстанские велогонщики завоевали 11 медалей на Кубке Азии в Таиланде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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