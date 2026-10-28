Казахстанский шорт-трекист стал четвертым на турнире в Канаде

Казахстанский шорт-трекист Богдан Вехов занял четвертое место на первом этапе Мирового тура ISU, который прошел в Ванкувере (Канада), сообщает Zakon.kz.

В финале на дистанции 1500 м Вехов показал результат 2:20.393. От бронзового призера, японца Сёго Мияты, казахстанца отделили 0,205 секунды.

Победу одержал представитель Нидерландов Йенс ван 'т Ваут (2:20.025). Вторым финишировал Рим Джон Гун из Южной Кореи (2:20.082).

Следующий этап состоится в Монреале (Канада).

Ранее сообщалось, что казахстанка разгромила соперницу из Беларуси и взяла "бронзу" ЧМ в Астане.