Рыбакина удачно начала защиту титула на турнире WTA 500 в Нинбо

Несколько минут назад на представительном женском турнире Ningbo-2026 (Китай) завершились матчи второго круга в одиночном разряде, в одном из которых выступила первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Лучшая теннисистка планеты прошла в четвертьфинал текущих соревнований практически без борьбы. Ее оппонентка Полина Кудерметова из Узбекистана (№105 WTA), проигрывая в первом сете со счетом 0:5, не стала дальше сопротивляться и снялась с матча.

В итоге Рыбакина одерживает первую победу на этом турнире, где она в прошлом году стала победительницей.

Теперь соперницей казахстанской теннисистки по четвертьфиналу китайского турнира станет 128-я ракетка мира из Польши Катаржина Кава.

Между тем Елена накануне узнала полный список своих соперниц по Итоговому турниру года.

Помимо Рыбакиной казахстанские болельщики тенниса на этой неделе будут переживать за лидера нашей мужской сборной Александра Бублика, который сегодня в 19:30 выйдет на стартовый матч одиночного разряда турнира Almaty Open 2026.

И в это же время, но уже на Центральном стадионе алматинский "Кайрат" попытается обыграть "Панатинаикос" в рамках игр второго тура Лиги конференций УЕФА.