Казахстан назвал предварительный состав на ЧМ по батутной гимнастике в Китае

С 5 по 8 ноября в Нанкине (Китай) пройдет чемпионат мира по батутной гимнастике. Казахстан на предстоящих соревнованиях представят пять спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительной заявке, опубликованной Международной федерацией гимнастики, в состав национальной команды вошли Роман Барков, Данил Мусабаев, Никита Тумаков, Ерлан Тасмагамбетов и Виктория Бутолина.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, в числе участников чемпионата мира заявлен Ерлан Тасмагамбетов, который недавно завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2026 в Японии.

Окончательный состав участников может измениться.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал серебряную медаль в пара плавании на Азиатских играх в Японии.