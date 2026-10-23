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Спорт

Соболенко узнала свои шансы обойти Рыбакину в рейтинге WTA

Рыбакина и Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 08:57 Фото: Instagram/lenarybakina/arynasabalenka
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко упускает шансы завершить сезон-2026 на первом месте мирового рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sports.kz, платформа прогнозов Polymarket оценивает вероятность того, что Соболенко вернет себе статус первой ракетки мира до конца года в 21%.

На шансы белорусской теннисистки повлияли результаты турнира Wuhan Open, где она сенсационно уступила в матче второго круга американской теннисистке Энн Ли, занимавшей на тот момент 31-е место в рейтинге WTA.

Встреча шла почти два с половиной часа и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) в пользу американки. Соболенко официально потеряла статус первой ракетки мира 14 сентября по итогам обновления рейтинга WTA.

Смена лидера произошла в ходе Открытого чемпионата США (US Open-2026): ее преследовательница из Казахстана Елена Рыбакина досрочно гарантировала себе первое место после выхода в полуфинал турнира, а затем закрепила первенство, обыграв Соболенко в финальном матче в Нью-Йорке.

Ранее Рыбакина прокомментировала победу на матче в Нинбо.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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