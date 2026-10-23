Соболенко узнала свои шансы обойти Рыбакину в рейтинге WTA

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко упускает шансы завершить сезон-2026 на первом месте мирового рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sports.kz, платформа прогнозов Polymarket оценивает вероятность того, что Соболенко вернет себе статус первой ракетки мира до конца года в 21%.

На шансы белорусской теннисистки повлияли результаты турнира Wuhan Open, где она сенсационно уступила в матче второго круга американской теннисистке Энн Ли, занимавшей на тот момент 31-е место в рейтинге WTA.

Встреча шла почти два с половиной часа и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) в пользу американки. Соболенко официально потеряла статус первой ракетки мира 14 сентября по итогам обновления рейтинга WTA.

Смена лидера произошла в ходе Открытого чемпионата США (US Open-2026): ее преследовательница из Казахстана Елена Рыбакина досрочно гарантировала себе первое место после выхода в полуфинал турнира, а затем закрепила первенство, обыграв Соболенко в финальном матче в Нью-Йорке.

Ранее Рыбакина прокомментировала победу на матче в Нинбо.