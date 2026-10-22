"Не хотела так побеждать": Рыбакина прокомментировала победу на матче в Нинбо

Казахстанка Елена Рыбакина высказалась после выхода в четвертьфинал соревнований WTA 500 в китайском Нинбо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч второго круга против Полины Кудерметовой из Узбекистана прошел раньше запланированного времени: казахстанка победила со счетом 5:0.

Соперница отказалась от дальнейшей борьбы, вероятнее всего, из-за физического состояния.

"Определенно, я не хотела завершать матч таким образом. Думаю, Полина до этого провела несколько тяжелых матчей, а условия здесь непростые. Мячи довольно тяжелые. Желаю ей скорейшего выздоровления и надеюсь, что ничего серьезного не произошло", – сказала Рыбакина.

Теперь нашу теннисистку ждет встреча с польской спортсменкой Катажиной Кавой. В этой "битве" определится участница полуфинальной стадии турнира.

Рыбакина является трехкратной победительницей турниров "Большого шлема" и первой ракеткой мира. Ей предстоит защитить чемпионское звание.

Ранее Елена Рыбакина узнала всех своих соперниц по Итоговому турниру года.