Бывший клуб Моуринью вырвался в лидеры таблицы Лиги Европы УЕФА

В ночь на 23 октября прошли матчи третьего тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/27, по исходу которых определилась четверка команд, набравших максимальные девять очков, сообщает Zakon.kz.

Среди этой четверки португальская "Бенфика" имеет самую хорошую разницу забитых и пропущенных голов (10-2) и лидирует в турнирной таблице Лиги Европы после третьего тура.

Как известно, в прошлом сезоне "красных" тренировал знаменитый специалист Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет мадридский "Реал".

Наряду с "орлами" максимальные девять очков также набрали "Байер" (Германия), "Борнмут" (Англия), "Ференварош" (Венгрия) и "Олимпиакос" (Греция).

На втором по значимости клубном турнире Европы пока не набрали баллы и на последних строчках с тремя поражения идут "Виктория" (Чехия), "Марсель" (Франция), "Селтик" (Шотландия) и "Арарат" (Армения).

Матчи четвертого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА пройдут 6 ноября.

Здесь стоит заметить, что лидер после игр второго тура, туринский "Ювентус", сместился на седьмое место таблицы после домашней ничьей с французским "Ренном" (2:2)