Бывший клуб Моуринью вырвался в лидеры таблицы Лиги Европы УЕФА
Среди этой четверки португальская "Бенфика" имеет самую хорошую разницу забитых и пропущенных голов (10-2) и лидирует в турнирной таблице Лиги Европы после третьего тура.
Как известно, в прошлом сезоне "красных" тренировал знаменитый специалист Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет мадридский "Реал".
Наряду с "орлами" максимальные девять очков также набрали "Байер" (Германия), "Борнмут" (Англия), "Ференварош" (Венгрия) и "Олимпиакос" (Греция).
На втором по значимости клубном турнире Европы пока не набрали баллы и на последних строчках с тремя поражения идут "Виктория" (Чехия), "Марсель" (Франция), "Селтик" (Шотландия) и "Арарат" (Армения).
Матчи четвертого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА пройдут 6 ноября.
Здесь стоит заметить, что лидер после игр второго тура, туринский "Ювентус", сместился на седьмое место таблицы после домашней ничьей с французским "Ренном" (2:2)