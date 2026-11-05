Опубликована общая таблица после матчей четвертого тура Лиги чемпионов

В ночь на 5 ноября завершились все поединки четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по исходу которых сформирована текущая таблица лучших команд турнира, сообщает Zakon.kz.

На вершине списка сильнейших, как и ранее, по-прежнему красуется действующий и двукратный победитель Лиги чемпионов – французский ПСЖ.

В спину ему дышит мадридский "Реал" – самый титулованный клуб планеты, у которого 15 трофеев Кубка чемпионов.

Оба этих коллектива пока не потеряли ни единого очка в нынешнем сезоне самого престижного турнира Европы, выиграв все четыре встречи, и накопили на данный час максимальные 12 баллов.

"Парижане" стоят выше "сливочных" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Призовую тройку замыкает прошлогодний финалист турнира – "Арсенал" (10). Далее в список первой восьмерки, которая гарантирует прямое попадание в плей-офф, вошли: "Комо", "Барселона", "Астон Вилла", "Ман Сити" и "Ливерпуль". У всех из этой пятерки по девять очков.

Единственной командой турнира, которая не набрала ни единого очка, является "Слован" (Братислава). Словаки замыкают таблицу, проиграв все четыре матча с общим счетом 1:17.

Матчи пятого тура Лиги чемпионов УЕФА пройдут 24 и 25 ноября, где особое внимание будет приковано к встречам "Галатасарай" – "Астон Вилла", "Сабах" – "Барселона" и "Спортинг" – "МЮ".

По играм четвертого тура нужно отметить прекрасную победу мюнхенской "Баварии", которая без главного тренера переиграла на выезде мадридский "Атлетико".